Татьяна Кравчук

Руководитель фракции «Партии Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук считает необходимым профинансировать из бюджета покупку аппарата искуственной вентиляции легких для Николаевского роддома №1.

На своей странице в Facebook она написала, что покупка аппарата ИВЛ актуальна ввиду пандемии коронавируса.

— Как выяснилось, потребности первого роддома в оборудовании не ограничеваются лишь передвижным УЗИ. Сегодня новорожденные детки нуждаются и в современном аппарате ИВЛ.Медициной уже доказана трансплацентарная передача коронавируса от матери к ребенку. При этом протекание болезни у малышей гораздо тяжелей. Выражается это в дыхательных расстройствах и патологической неврологической симптоматике.Партия Шария боролась за выделение средств из резервного фонда для больниц города. Мы продолжим делать это и дальше. Следующий шаг в повестке дня аппарат ИВЛ для первого роддома, - написала Татьяна Кравчук.

Ранее сообщалось, что горздрав Николаева попросил бюджетную комиссию Николаевского горсовета выделить 10,6 миллионов гривен на покупку оборудования в ковидные госпитали города, в частности 5 аппаратов ИВЛ, 40 кислородных концентраторов, передвижной аппарат УЗИ.