Исполком Первомайского горсовета принял решение об аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации.

Об этом сообщает местное издание Гард.Сити.

Как сообщалось, Первомайский городской совет ввел систему аккредитации для журналистов, которую будут проводить по согласованию с мэром, комиссией по «гласности» и исполкомом, после чего выдавать представителям СМИ специальные карточки.

На заседании исполнительного комитета 9 апреля было принято первое такое решение. Во время обсуждения вопроса заместитель городского головы Дмиртий Малишевский отметил, что работникам СМИ, которые подали документы на аккредитацию, следовало бы присутствовать на заседании.

— Согласно Порядка мы не должны их приглашать, — отметила сотрудница аппарата. — Мы аккредитируем людей. Если бы тут была написана организация, то ладно, зачем их приглашать. Если мы аккредитируем людей, то хотелось бы увидеть людей, — сказал Дмитрий Малишевский.

При этом городской голова Первомайска отметил, что журналисты придут, «когда нужно будет написать негатив».

— Когда нужно будет написать какой-то негатив, они придут, не переживайте, — ответил ему городской голова Олег Демченко.

В итоге члены исполкома утвердили список журналистов.

Напомним, в порядке аккредитации говорится, что она «осуществляется на основании официального представления руководителя СМИ и заявления журналиста в адрес городского головы».

Дальше мэр рассматривает представление и направляет свои предложения на рассмотрение постоянной комиссии городского совета по вопросам этики, регламента, законности, предотвращения коррупции и урегулированию конфликта интересов, международного сотрудничества, взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, информационной и регуляторной политики и развития территорий общины.

Постоянная комиссия должна изучить представление и предложения городского головы по этому вопросу, и направить свои рекомендации в отдел информационной деятельности и коммуникаций с общественностью и СМИ аппарата исполкома «с целью подготовки соответствующего решения исполнительного комитета городского совета».

Отметим, что Юрист Института массовой информации Али Сафаров видит опасность в том, что мэр направляет свои предложения по аккредитации журналистов.

По его словам, требования по аккредитации журналистов определены в статье 26 Закона Украины «Об информации», поэтому любой орган власти, орган местного самоуправления не может выходить за пределы, предусмотренные статьей.

— В этом случае якобы все отвечает, но положение о том, что мэр рассматривает представление на аккредитацию и направляет свои предложения на рассмотрение постоянной комиссии городского совета, создает дополнительную бюрократическую звено. Если по каким-то причинам городской голова не направит своих предложений, журналиста не будет аккредитовано. В то же время и отказа в предоставлении аккредитации, которую можно было бы обжаловать, также нет, — отметил Али Сафаров.

Он добавил, что хотя отсутствие аккредитации не может быть основанием для отказа в допуске журналиста или другого представителя СМИ на открытые мероприятия, однако журналист лишается возможности своевременно получать анонсы важных мероприятий, другую важную информацию, пользоваться дополнительными преимуществами, которые предоставляет статус аккредитованного журналиста.

В ответ на запрос региональной представительницы Института массовой информации в Николаевской области Первомайский городской голова Олег Демченко сообщил, что отсутствие аккредитационной карты не может быть причиной для недопуска СМИ на мероприятия городской власти.