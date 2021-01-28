Первомайский городской совет ввел систему аккредитации для журналистов, которую будут проводить по согласованию с мэром и комиссией по «гласности», после чего выдавать представителям СМИ специальные карточки.

Соответствующее решение приняли депутаты на заседании сессии в четверг, 28 января.

«За» данное решение проголосовали 27 из 33 присутствующих депутатов. Еще 6 депутатов принимали участия в голосовании, из них — 4 представителя «Европейской Солидарности», 1 — «Оппозиционного блока» и 1 — «За майбутнє».

Напомним, в проекте решения говорится, что аккредитация журналистов и других работников СМИ «осуществляется на основании официального представления руководителя СМИ и заявления журналиста в адрес городского головы».

Дальше мэр рассматривает представление и направляет свои предложения на рассмотрение постоянной комиссии городского совета по вопросам этики, регламента, законности, предотвращения коррупции и урегулированию конфликта интересов, международного сотрудничества, взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, информационной и регуляторной политики и развития территорий общины.

Постоянная комиссия должна изучить представление и предложения городского головы по этому вопросу, и направить свои рекомендации в отдел информационной деятельности и коммуникаций с общественностью и СМИ аппарата исполкома «с целью подготовки соответствующего решения исполнительного комитета городского совета».

Отмечается, что в заявлении на аккредитацию журналисты должны указать свои данные и приложить фотографии. После согласования со всеми вышеперечисленными структурными подразделениями, представителю СМИ дают «карточку аккредитации», которая дает право входить в помещение исполнительного комитета городского совета, присутствовать на заседаниях городского совета, исполнительного комитета городского совета и других мероприятиях, инициаторами которых являются исполнительные органы городского совета.

«Аккредитованные при Первомайском городском совете представители СМИ должны четко придерживаться следующего правила: при необходимости подготовки материалов по освещению работы пленарных заседаний городского совета, заседаний исполнительного комитета городского совета и других мероприятий, проводимых по инициативе органов местного самоуправления, своевременно прибывать к началу мероприятия, не создавать своими действиями неудобств участникам мероприятий в выполнении ими своих полномочий», — говорится в проекте.

Также, по инициативе депутатов или членов исполкома, аккредитацию могут отозвать.

Отметим, что статья 25 Закона Украины «Об информации» предусматривает, что журналист имеет право беспрепятственно посещать помещения субъектов властных полномочий, открытые мероприятия, которые ими проводятся, и быть лично принятым в разумные сроки их должностными и служебными лицами, кроме случаев, определенных законодательством.

Согласно статье 25 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», профессиональная принадлежность журналиста может подтверждаться редакционным удостоверением и документом, выданным профессиональным объединением журналистов. Соответственно, именно эти документы являются основанием осуществления журналистом своих профессиональных обязанностей, в том числе освещения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а не любые другие «приглашения» и «карточки аккредитации».

Напомним, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.

Также один из проектов нового регламента Николаевского облсовета разрешал депутатам давать устные запросы на сессии «только в исключительных случаях».

До этого депутаты Николаевского облсовета задумали «упорядочить» пребывание граждан на сессиях и «наказывать» депутатов за «нарушение дисциплины».

После резонанса депутаты все-таки исключили право закрывать комиссии Николаевского облсовета из проекта регламента.