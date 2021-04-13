Народный депутат Украины Александр Гайду заявил о необходимости проверить государственные предприятия, входящие в состав Академии аграрных наук, перед принятием законопроекта о предоставлении земельных участков.

Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

Как известно, в Верховной Раде проходит обсуждение законопроекта 3012-2 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая). Проект закона предусматривает следующее распределение земли: 40% — работникам предприятий, 20% — участникам АТО, остальное — на продажу.

Так, ранее депутаты Аграрного комитета посетили ГП ОХ «Реконструкция» в Березнеговатском районе Николаевской области. Оно является одним из крупнейшим предприятием в составе Академии, которое владеет около 10 тысяч гектаров земли.

Народный депутат Украины Александр Гайду отметил, что предоставленные Академией документы о деятельности предприятия существенно отличаются от реальности.

— Общаясь с местными жителями, мы убедились в том, что задачи Академии, например, исследовательские — не соответствуют той действительности, которая подается нам в документах. Работники ГП «Реконструкция» переживают, что во время распаевки предприятие оставит их ни с чем, передав их земли «своим» людям, которых можно совершенно спокойно ввести в списки коллектива, — пишет нардеп.

Александр Гайду заявил, что депутаты намерены посетить предприятия Национальной академии аграрных наук для детального изучения ситуации перед принятием закона.

— Эта ситуация характерна не только для Николаевской области, поэтому сейчас мы запланировали провести проверку на большинстве крупных предприятиях академии наук. Задача депутатов Аграрного комитета сделать максимум, чтобы распаевка прошла честно и прозрачно, — добавил Александр Гайду.

Напомним, из-за ряда нарушений и коррупционных скандалов на деятельность Госпродпотребслужбы Южного межрегионального управления по инициативе народных депутатов Украины Александра Гайду и Степана Чернявского в Верховной Раде решили создать рабочую группу для контроля ее работы.

Пресс-релиз