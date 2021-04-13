Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на встрече с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС заверил, что Украина готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают у ее границы.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечется, что во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации российской гибридной агрессии на Востоке Украины.

Особый акцент Алексей Данилов сделал на том, что у Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, ее задача — решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем.

— Все остальное — это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе, — отметил он.

Алексей Данилов также выразил благодарность европейским дипломатам за поддержку нашего государства, подчеркнув, что противодействовать агрессору «без помощи наших настоящих партнеров нам будет сложно», но Украина готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают у ее границы.

— Мы не отдадим свою землю, — сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что украинские военные на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть «форпостом для всей Европы».

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только от Украины зависит, когда она решит стать полноценным членом Альянса. Россия не вправе влиять на это решение.

Напомним, Российская Федерация накапливает войска возле границы с Украиной на трех направлениях. Стягивание войск происходит в Крыму, на севере и на Донбассе.