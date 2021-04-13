Судьи из Окружного административного суда Киева могут не волноваться за потерю рабочих мест — их переведут в новый суд, но если откажутся, тогда принудительно уволят.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал, что судьям ОАСК предложат добровольно перевестись в иной окружной суд, судопроизводство которого распространиться на Киев и область. Если те не примут предложение — освободят от занимаемой должности.

— Если судьи, которые работают в Окружном административном суде Киева, не дадут согласие на перевод в другой суд, то это будет основанием для их увольнения, — отметил Федор Вениславский.

Кроме того, если в новой инстанции не удастся сформировать судейский корпус, то проведут конкурс на добор новых юристов на вакантные места.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О ликвидации Окружного административного суда города Киева». Законопроект внесен как неотложный.