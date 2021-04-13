Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О ликвидации Окружного административного суда города Киева». Законопроект внесен как неотложный.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Президент Владимир Зеленский призвал воспринимать это как «сигнал к любому суду, который предал уважение к закону».

«Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суд, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, в связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране», — заявил он.

В пресс-службе ОП отметили, что согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).

Напомним, НАБУ объявило в розыск голову ОАСК Павла Вовка, подозреваемого в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти и принятие заказных решений.

Как сообщалось, 17 июля 2020 года детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

6 апреля детективы НАБУ задержали брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка при попытке взять 100 тысяч долларов взятки.