Российская Федерация работает над отключением системы SWIFT и снижением привязанности национальной экономики к доллару.
Дежурное заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр пожаловался, что Россию «шантажируют долларом».
— Считаем важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся, — заявил он.
По словам Лаврова, РФ готова к сотрудничеству с заинтересованными партнерами вроде Ирана, чтобы как можно далее отдалиться от европейской правовой и финансовой системы.
Напомним, Черноморский флот РФ может провести высадку около 5 тысяч десантников между Одессой и Николаевом, чтобы отрезать Украину от доступа к черноморскому побережью, когда основные части ВСУ будут скованы кровопролитными боями на Донбассе.
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Российская Федерация работает над отключением системы SWIFT и снижением привязанности национальной экономики к доллару.
Дежурное заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр пожаловался, что Россию «шантажируют долларом».
— Считаем важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся, — заявил он.
По словам Лаврова, РФ готова к сотрудничеству с заинтересованными партнерами вроде Ирана, чтобы как можно далее отдалиться от европейской правовой и финансовой системы.
Напомним, Черноморский флот РФ может провести высадку около 5 тысяч десантников между Одессой и Николаевом, чтобы отрезать Украину от доступа к черноморскому побережью, когда основные части ВСУ будут скованы кровопролитными боями на Донбассе.