Глава Офиса президента Андрей Ермак высказал предположение: если бы США разместили ракетные комплексы Patriot на территории Украины, то заставили бы РФ воздержаться от опрометчивых действий.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на интервью политика британскому изданию TIME.

Cоратник Владимира Зеленского уверен, что США стоило бы приблизить ЗРК Patriot ближе к российским границам.

— Украина держит линию против России не только за нас, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты «‎Patriot»? Ближайшие - в Польше. Они должны быть здесь, — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад. По его мнению, РФ не планирую полномасштабного вторжения.