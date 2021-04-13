Мэр Николаева Александр Сенкевич не согласен с положениями законопроекта № 4298, который предполагает реформирование местных администраций и замену глав ОГА на префектов.

Об этом городской голова сказал в интервью партии «Пропозиція», соучредителем которой он является.

По его мнению, положения законопроекта предполагают чрезмерный контроль со стороны администраций за органами местного самоуправления, дают возможности манипулирования с помощью некоторых функций надзора.

— Иногда складывается впечатление, что центральная власть одной рукой дает полномочия и возможности, а другой отбирает. Так и в этом случае. Я уверен, что это определенный инструмент, с помощью которого власть получает возможность влиять на местное самоуправление. Так, заблокировав определенные финансовые решения, можно попытаться воздействовать на муниципалитеты, сделать их послушными. Но если вы уже решили дать полномочия местным органам власти, поэтому дайте их! Создайте с помощью того же Муниципального кодекса инструменты ответственности, чтобы иметь возможность приостанавливать те решения и действия местных властей, которые выходят за пределы ее компетенции. Но не давите! Впрочем, центральная власть, видимо, еще пока не готова выпустить из своих рук возможность серьезно влиять на местное самоуправление, — отметил Александр Сенкевич.

Отметим, что, в частности, Совет Европы сделал заключение по поводу некоторых пунктов законопроекта. В частности, там раскритиковали предоставление главам полномочий по надзору за актами органов местного самоуправления. По мнению Совета, это создает огромный риск чрезмерного надзора за местным самоуправлением без реальных преимуществ. Также там отрицательно отнеслись к тому, что механизмы этого надзора могут приниматься Кабмином. В Совете Европы считают, что основные элементы обеспечения надзора за законностью должны устанавливаться законом — т.е. пребывать в полномочиях Верховной Рады.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время заседания Совета развития общин и территорий заявил, что для завершения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию относительно отношений между центральными и местными органами власти, а также принять законы о местных референдумах и по самоуправлению на местах.