Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 13 апреля, провалила два законопроекта о снижении тарифов.

Об этом уведомляет Корреспондент.

Так, проектом постановления №4590 предлагалось вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/час. За него проголосовали только 174 нардепа из 226 необходимых.

Также депутаты не поддержали проект постановления №4609 об обращении к Кабмину об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введении моратория сроком на год на повышение тарифов на энергоносители. За него проголосовали только 153 депутата.

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что комитет не поддержал этот проект постановления, заявив, что нет смысла дублировать одни и те же постановления.

Напомним, по данным опроса, проблему высоких тарифов на услуги ЖКХ назвали одной из основных, которые волнуют украинцев.