Минздрав Беларуси ополчился на товары компании Nivea, еще в января она отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если его проведут в Минске.

Заявление можно найти в официальном Telegram канале Министерства здравоохранения Беларуси.

Наложение запрета подписал 6 апреля заместитель министра — главный санитарный врач в стране Александр Тарасенко.

— В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака «Nivea», — отчитались о выполненной работе в Минздраве страны.

Над причиной запрета долго не заморачивались, указав, что на товарах Nivea не было надлежащей документации, а еще продукция компании всемирного уровня не соответствовала «высоким ГОСТам» Беларуси.

— Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно – косметической продукции. По отдельным наименованиям парфюмерно-косметической продукции торгового знака «Nivea» установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части маркировки. В частности, маркировка не содержит информации о наименовании и месте нахождения организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, либо название продукции не соответствует ее ингредиентному составу, что не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверную информацию о приобретаемом товаре, — отмечается в заявлении.

Под запрет попали 3 тысячи наименований из линеек продукции Nivea.

— В общей сложности санитарно – эпидемиологической службой Беларуси приостановлена (запрещена) реализация почти 3 тыс. единиц товара парфюмерно-косметической продукции различных производителей, — идет речь в рапорте.

Однако фактической причиной запрета скорее всего является прямое заявление компании в январе с осуждением полицейского произвола и силового насилия, творящегося в стране последние полгода открыто и безнаказанно.

— NIVEA выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что бренд NIVEA MEN не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси. Мы уже проинформировали IIHF об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями, — заявили в компании 15 января.

Напомним, Александр Лукашенко стращает проверками и обысками владельцев супермаркетов, которые не готовы нести убытки от государственного ценообразования и хотят устанавливать свои цены на продукцию.