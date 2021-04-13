Ливийские власти освободили человека, которого называют одним из самых разыскиваемых в мире торговцев людьми. ООН подозревает Абд Аль-Рахмана Милада в личном участии в потоплении лодок с беглыми мигрантами.

Об этом сообщает Guardian.

Командующий береговой охраной Ливии Абд аль-Рахман Милад, известный под псевдонимом «Биджа», подозревается в принадлежности к преступной сети, действующей в Завии на северо-западе Ливии. Он был арестован в 2019 году, но освобожден в воскресенье после того, как генеральный военный прокурор Триполи снял с него обвинения «за отсутствием доказательств».

Новости о его освобождении подверглись критике в Италии, где двум журналистам, которые рассказывали о предполагаемой преступной деятельности «Биджи», была предоставлена охрана полиции из-за угроз убийством.

В июне 2018 года Совет безопасности ввел санкции в отношении «Биджи» и пяти других предполагаемых лидеров преступных сетей, занимающихся торговлей мигрантами и другими лицами из Ливии.

В 2019 году расследование итальянской газеты Avvenire задокументировало присутствие «Биджи» в Италии на серии официальных встреч на Сицилии и в Риме в мае 2017 года, что вызвало критику общественности.

«Биджа», который, как ранее заявляла ООН, был «непосредственно причастен к потоплению лодок с мигрантами с применением огнестрельного оружия», был представлен на встречах как «командир ливийской береговой охраны», сообщает Avvenire. обвинениях в преступной деятельности против Биджи.

Итальянские журналисты Нелло Скаво, который первым задокументировал присутствие «Биджи» в Италии для Avvenire, и Нэнси Порсиа, которая впервые написала о его предполагаемой преступной деятельности в 2016 году, получили защиту со стороны полиции два года назад после получения угроз.

— Абсурдно, что Италия продолжает давать деньги береговой охране Ливии - стране, которая освободила торговца людьми, который угрожал двум итальянским гражданам. И еще более абсурдно то, что его освобождение произошло через несколько дней после визита премьер-министра Италии Марио Драги в Триполи, — сказал Нелло Скаво в коментарии для Guardian.

После освобождения в своем Facebook во вторник, 13 апреля, Абд аль-Рахман Милад раскритиковал ливийскую и международную прессу.

— Когда меня арестовали в октябре прошлого года, пресса писала обо мне фальшивые новости ... Я знаю, что аресту был дан зеленый свет некоторыми политиками, которые забыли, что Абд аль-Рахман Милад годами охранял берега нашей Родины, — написал «Биджа».

Напомним, итальянские правоохранители смогли найти бывшего члена мафии Марка Ферена Клода Бьяра благодаря его кулинарному шоу на YouTube. Мужчина скрывался аж в Доминиканской Республике.