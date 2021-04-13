Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине «грузинский сценарий» 2008 года. Таран не исключает, что россияне могут прибегнуть к провокациям, чтобы напасть на Украину.

Об этом сообщил сайт Минобороны.

Такое мнение министр обороны выразил в разговоре с французским послом Этьеном де Понсеном. Таран сообщил послу, что впервые со времен распада СССР зафиксировано развертывание вблизи границы Украины передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками России.

— Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008-го года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400-м тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта, — сказал Андрей Таран.

Таран призвал предоставить Украине План действий по вступлению в НАТО, чтобы привести в сознание российское руководство и не допустить эскалации агрессии против Украины.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Козак заявил, что Россия готова «стать на защиту населения Донбасса» в случае необходимости. Речь идет о жителях оккупированных территорий, получивших российские паспорта.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО, и что армия РФ показала готовность обеспечить безопасность страны.