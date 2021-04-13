Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил представителям стран-членов НАТО 10 шагов, необходимых для поддержки Украины в условиях обострения ситуации безопасности на границе с РФ.

Об этом министр сообщил в видеообращении, которое он опубликовал в Facebook.

Он подробно остановился на причинах своего внеочередного визита в Брюссель.

— Я приехал с 3 задачами. Во-первых - это предоставить союзникам НАТО и госсекретарю США максимально обновленную комплексную картину происходящего вдоль украинской границы, что делает Россия и какие цели она преследует. Во-вторых, я искренне поблагодарил всех партнеров за ту поддержку, которая молниеносно и очень содержательно была ими высказана, и те сигналы, которые они скоммуницировали России о недопустимости эскалации, о недопустимости продолжения агрессии в отношении Украины. В-третьих, самое сложное, но самое интересное, — «спасибо за слова, но давайте поговорим, какие конкретные действия вы сможете еще сделать в поддержку Украины», — сообщил Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба также предложил союзникам по НАТО 10 конкретных шагов, которые они могут сделать для того, чтобы оперативно и содержательно поддержать Украину в сложившейся ситуации.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только от Украины зависит, когда она решит стать полноценным членом Альянса. Россия не вправе влиять на это решение.