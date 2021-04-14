Администрация США планирует полностью вывести американский вооруженный контингент из Афганистана до 11 сентября, ровно через 20 лет с момента самой крупной террористической атаки на Америку, которая и стала причиной военного присутствия США в этой стране.

Об этом сообщило американское влиятельное издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами президента Соединенных Штатов, пишет Укринформ.

— Президент Байден выведет все американские войска из Афганистана в течение ближайших месяцев, чтобы завершить вывод к 20-й годовщине теракта 11 сентября 2001 года — нападения, которое втянуло США в самую длительную войну, — отмечает издание.

Ожидается, что об этом Джо Байден официально объявит в среду.

Напомним, в ноябре прошлого года минобороны США официально объявило о выводе до 15 января двух тысяч американских военных из Афганистана и примерно полтысячи — из Ирака.