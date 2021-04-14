Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей спустя четыре дня после смерти своего мужа принца Филиппа.

Об этом сообщает ВВС.

В среду, 13 апреля, королева приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.

В должности лорда-камергера его сменил бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер. Он, в частности, будет организовывать похороны Филиппа.

Напомним, похороны супруга королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа состоятся 17 апреля.

Указано, что из-за коронавирусных ограничений участие широкой публики в траурных мероприятиях не предусмотрено. Похороны пройдут в 15:00 (17:00 по Киеву, – прим.) в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, и в этот момент по всей Великобритании будет объявлена минута молчания.