Похороны супруга королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа состоятся 17 апреля.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Букингемский дворец.

Указано, что из-за коронавирусных ограничений участие широкой публики в траурных мероприятиях не предусмотрено. Похороны пройдут в 15:00 (17:00 по Киеву, – прим.) в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, и в этот момент по всей Великобритании будет объявлена минута молчания.

Гроб с телом Филиппа будет доставлен в часовню на катафалке, под который будет переделан внедорожник Land Rover в соответствии с задумкой самого покойного. Гроб будет обернут в полотно с изображением герба герцога Эдинбургского, а сверху будет лежать морская фуражка и шпага принца.

До даты похорон в стране будет действовать общенациональный траур, а королевская семья будет пребывать в трауре две недели.

Напомним, принц Гарри планирует вернуться в Великобританию впервые за год, чтобы попрощаться с дедушкой принцем Филиппом, который скончался сегодня в возрасте 99 лет.