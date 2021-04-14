Правительство Великобритании и руководство армии намерено вывести из Афганистана большинство военных.
Об этом сообщает газета Times.
В данный момент военный контингент Великобритании в Афганистане превышает 750 военных.
В частности, Великобритания хочет передать Афганистану управление академией в Кабуле, где расположены военные базы.
Издание отмечает, что решение принято из-за того, что страну покидают также американские военные.
Как сообщалось, США планирует полностью вывести американский вооруженный контингент из Афганистана до 11 сентября, ровно через 20 лет с момента самой крупной террористической атаки на Америку, которая и стала причиной военного присутствия США в этой стране.
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Правительство Великобритании и руководство армии намерено вывести из Афганистана большинство военных.
Об этом сообщает газета Times.
В данный момент военный контингент Великобритании в Афганистане превышает 750 военных.
В частности, Великобритания хочет передать Афганистану управление академией в Кабуле, где расположены военные базы.
Издание отмечает, что решение принято из-за того, что страну покидают также американские военные.
Как сообщалось, США планирует полностью вывести американский вооруженный контингент из Афганистана до 11 сентября, ровно через 20 лет с момента самой крупной террористической атаки на Америку, которая и стала причиной военного присутствия США в этой стране.