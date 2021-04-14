Бывшие сотрудники администрации 45-го президента США Дональда Трампа решили создать некоммерческую организацию America First Policy Institute, чтобы «увековечить политику экс-главы Белого дома».

Об этом сообщает Axios.

Руководить организацией будет Брук Роллинс, которая в прошлом была советницей Трампа по внутренней политике. Также источники издания отметили, что неофициальными консультантами организации будет Иванка Трампа и Джаред Кушнер.

В 2021 году бюджет организации составит 20 млн долларов, но к 2022 году может возрасти до 40 млн долларов.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп ранее в очередной раз заявил, что президентские выборы 2020 года «нужно было отменить». Также он не исключил своего участия в дальнейших гонках.