В среду, 14 апреля, Служба безопасности Украины начнет многоэтапные антитеррористические учения в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Тренировка будет проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.
В учениях помимо Службы безопасности Украины, примут участия подразделения Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.
В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобилей. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Вместе с тем СБУ просит граждан обращать внимание на тех, кто проявляет необоснованный интерес к объектам инфраструктуры, органам власти и военным объектам.
Напомним, на «Широком лане» под Николаевом украинские и британские военные проведут совместные учения «Cossack mace — 2021».
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В среду, 14 апреля, Служба безопасности Украины начнет многоэтапные антитеррористические учения в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Тренировка будет проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.
В учениях помимо Службы безопасности Украины, примут участия подразделения Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.
В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобилей. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Вместе с тем СБУ просит граждан обращать внимание на тех, кто проявляет необоснованный интерес к объектам инфраструктуры, органам власти и военным объектам.
Напомним, на «Широком лане» под Николаевом украинские и британские военные проведут совместные учения «Cossack mace — 2021».