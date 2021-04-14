В среду, 14 апреля, Служба безопасности Украины начнет многоэтапные антитеррористические учения в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тренировка будет проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.

В учениях помимо Службы безопасности Украины, примут участия подразделения Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.

В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобилей. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Вместе с тем СБУ просит граждан обращать внимание на тех, кто проявляет необоснованный интерес к объектам инфраструктуры, органам власти и военным объектам.

Напомним, на «Широком лане» под Николаевом украинские и британские военные проведут совместные учения «Cossack mace — 2021».