Ситуация с урегулированием деятельности частных военных компаний (ЧВК) в Украине будет решена до конца 2021 года. Сейчас разрабатывается компромиссный проект закона относительно этого вопроса.
Об этом заявили в комитете Верховной рады по нацбезопасности, говорится в материале РБК-Украина «Солдаты «серой зоны». Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют».
В частности, заместитель председателя комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая (СН) заявила, что поддерживает легализацию таких компаний. Нардеп уверена, что ситуация разрешится до конца текущего года.
— В 2021 году мы придем к стратегическому решению по этому вопросу, — заявила парламентарий.
Среди возможных вариантов решения она назвала принятие за основу и доработку проекта нардепа Василевской-Смаглюк.
Член комитета, который непосредственно отвечает за вопрос законодательной легализации ЧВК, бывший военный волонтер Юрий Мысягин (СН) сообщил РБК-Украина, что в рамках рабочей группы уже разрабатывает новый компромиссный проект закона на эту тему.
— Законопроект разрабатывается. Он на финальной стадии, — отметил он, отказавшись сообщить подробности документа и когда он будет презентован.
Новый проект закона, по его словам, лишь частично основан на документе, внесенном год назад Василевской-Смаглюк.
Напомним, в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал чрезвычайное совещание с членами Совета безопасности страны, где обсудил недавнее задержание наемников российской частной компании «Вагнер» под Минском.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.
В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что «внимательно следят» за ситуацией с задержанием в Беларуси российских наемников частной военной компании «Вагнера».
Также Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнера».
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК «Вагнер» поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.
Позже Кремль заявлял, что задержание россиян не соответствует «духу братских союзнических отношений».
31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины.
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Ситуация с урегулированием деятельности частных военных компаний (ЧВК) в Украине будет решена до конца 2021 года. Сейчас разрабатывается компромиссный проект закона относительно этого вопроса.
Об этом заявили в комитете Верховной рады по нацбезопасности, говорится в материале РБК-Украина «Солдаты «серой зоны». Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют».
В частности, заместитель председателя комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая (СН) заявила, что поддерживает легализацию таких компаний. Нардеп уверена, что ситуация разрешится до конца текущего года.
— В 2021 году мы придем к стратегическому решению по этому вопросу, — заявила парламентарий.
Среди возможных вариантов решения она назвала принятие за основу и доработку проекта нардепа Василевской-Смаглюк.
Член комитета, который непосредственно отвечает за вопрос законодательной легализации ЧВК, бывший военный волонтер Юрий Мысягин (СН) сообщил РБК-Украина, что в рамках рабочей группы уже разрабатывает новый компромиссный проект закона на эту тему.
— Законопроект разрабатывается. Он на финальной стадии, — отметил он, отказавшись сообщить подробности документа и когда он будет презентован.
Новый проект закона, по его словам, лишь частично основан на документе, внесенном год назад Василевской-Смаглюк.
Напомним, в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал чрезвычайное совещание с членами Совета безопасности страны, где обсудил недавнее задержание наемников российской частной компании «Вагнер» под Минском.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.
В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что «внимательно следят» за ситуацией с задержанием в Беларуси российских наемников частной военной компании «Вагнера».
Также Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнера».
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК «Вагнер» поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.
Позже Кремль заявлял, что задержание россиян не соответствует «духу братских союзнических отношений».
31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины.