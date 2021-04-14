Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что при отсутствии кредитов МВФ у власти нет другого механизма, кроме как дальше «пылесосить» деньги у людей через коммерческие банки и накапливать долги.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Арсений Яценюк считает, что на сегодняшний день банковская система Украины превратилась в механизм кредитования дефицита государственного бюджета.

Экс-премьер подчеркнул, что основная функция коммерческих банков — кредитовать экономику: «Для того, чтобы развивалась национальная экономика, нужно давать кредит не под 10% годовых, а под 2-3%».

— К чему сегодня свелась история? Люди несут деньги на депозит, банки берут доллар под 2%, а затем отдают этот самый доллар под 4% для финансирования дыры в государственном бюджете Украины. И речь идет просто о невероятных расходы сейчас государственного бюджета, которые не обеспечены доходами, а которые просто идут за увеличения кредитов, кредитов и кредитов. То есть, банковская система — это пылесос. Собрали деньги у людей и отдали их в государственный бюджет, — пояснил он.

Лидер партии напомнил, что с 2019 года накоплено около 12 миллиардов долларов долгов — всего 91 миллиард. В то же время он отметил, что за время его пребывания на посту премьера правительство уменьшило долги на 6 миллиардов долларов.

Арсений Яценюк подчеркнул, что МВФ дает кредит под 1%, а все остальные кредиты — под 8%. Однако для получения средств МВФ власти «надо провести всю программу реформ».

В то же время он напомнил, что сейчас Международный валютный фонд рассматривает вопрос увеличения возможностей для стран получить беспроцентные деньги без специальной программы. Если МВФ примет это решение, то Украина сможет получить около 2,8 миллиарда долларов.

Экс-премьер-министр подчеркнул, что западные страны должны делать то, что делалось в 2014-2016 администрацией США, когда вице-президентом был Байден.

— Тогда США выписали 3 миллиарда долларов кредитных гарантий для Украины. Украине сегодня поддержка должна быть обеспечена, в том числе и финансовая. И я надеюсь, что президент и вся его администрация будет работать и в этом направлении с нашими западными друзьями, — сказал Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что украинские бизнесмены требуют на законодательном уровне уменьшить процент межбанковской комисии.