Вооруженные силы Сербии начали масштабные маневры «‎Одговор 2021» — к учебной операции привлекут силы антитеррористических подразделений.

Об этом передает Defense Express.

Минобороны Сербии не указывает цели и задачи маневров, а только перечисляет как рода войск возьмут участие в учениях: сухопутные части, ПВО и ВВС страны.

Также к отработке навыков привлекут 72 бригаду специальных операций армии Сербии, жандармерию и силы антитеррористических операций. Кульминация учений приходится на 17 апреля, в этот день военнослужащие проверят свои навыки сразу на двух площадках.

Напомним, Североатлантический альянс организует военные учения в странах Восточной Европы и Балканах. В Defender Europe-2021 возьмет участие 31 тысяча военнослужащих.