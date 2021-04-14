Вооруженные силы Сербии начали масштабные маневры «Одговор 2021» — к учебной операции привлекут силы антитеррористических подразделений.
Об этом передает Defense Express.
Минобороны Сербии не указывает цели и задачи маневров, а только перечисляет как рода войск возьмут участие в учениях: сухопутные части, ПВО и ВВС страны.
Также к отработке навыков привлекут 72 бригаду специальных операций армии Сербии, жандармерию и силы антитеррористических операций. Кульминация учений приходится на 17 апреля, в этот день военнослужащие проверят свои навыки сразу на двух площадках.
Напомним, Североатлантический альянс организует военные учения в странах Восточной Европы и Балканах. В Defender Europe-2021 возьмет участие 31 тысяча военнослужащих.
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Вооруженные силы Сербии начали масштабные маневры «Одговор 2021» — к учебной операции привлекут силы антитеррористических подразделений.
Об этом передает Defense Express.
Минобороны Сербии не указывает цели и задачи маневров, а только перечисляет как рода войск возьмут участие в учениях: сухопутные части, ПВО и ВВС страны.
Также к отработке навыков привлекут 72 бригаду специальных операций армии Сербии, жандармерию и силы антитеррористических операций. Кульминация учений приходится на 17 апреля, в этот день военнослужащие проверят свои навыки сразу на двух площадках.
Напомним, Североатлантический альянс организует военные учения в странах Восточной Европы и Балканах. В Defender Europe-2021 возьмет участие 31 тысяча военнослужащих.