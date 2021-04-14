Из гостиницы в центре столицы РФ был похищен американский гражданин и правозащитник Юрий Зенкович (являющийся этническим беларусом) — операцию провернул КГБ Беларуси.

Об этом передает TUT.BY.

Жена пропавшего рассказала, что он рискнул приехать в РФ по делам — адвоката выкрали прямо из отеля, в котором он зарегистрировался.

— Я разговаривала с менеджером отеля, его сотрудница последней видела Юрия. По словам менеджера, она видела из окна, как люди в штатском скрутили и задержали Юрия. Они сказали: «Мы его забираем, он подозревается в терроризме». Сотрудница отеля растерялась, — говорит супруга юриста.

Видимо, белорусские силовики работали с по согласованию с «‎русскими братушками» — коллегами из ФСБ, так как официального ответа Москвы на преступление под своим носом не последовало.

У адвоката Юрия Зенковича два гражданства — белорусское и американское. На родине Юрий Зенкович был активистом оппозиции, пока эта деятельность оставалась в легальном поле. После закручивания гаек режима Лукашенко уехал в США в середине 2000-х. Там начал с нуля и пошел в адвокаты.

Напомним, Минздрав Беларуси ополчился на товары компании Nivea, еще в января она отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если его проведут в Минске.