Кабинет Министров Украины направит Николаевской области 19,8 миллионов гривен на покупку кислородных концентраторов.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Он отметил, что Кабмин принял постановление, которым перераспределил средства. По его словам, к концу апреля Николаевщина сможет приобрести больше 400 кислородных концентраторов.
Виталий Ким добавил, что сейчас для обеспечения стационарной медицинской помощью пациентов с COVID-19 определено 18 специализированных госпиталей. Перепрофилировано 2590 коек. Общая обеспеченность доступа к кислороду с учетом развернутых коек составляет 82,63%. Из них централизованные точки доступа кислорода — 1138 единиц, кислородные концентраторы — 1002 единицы.
Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что Николаевщина получит субвенцию в размере 37 миллионов гривен на медицинское оборудование и кислородные концентраторы.
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Кабинет Министров Украины направит Николаевской области 19,8 миллионов гривен на покупку кислородных концентраторов.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Он отметил, что Кабмин принял постановление, которым перераспределил средства. По его словам, к концу апреля Николаевщина сможет приобрести больше 400 кислородных концентраторов.
Виталий Ким добавил, что сейчас для обеспечения стационарной медицинской помощью пациентов с COVID-19 определено 18 специализированных госпиталей. Перепрофилировано 2590 коек. Общая обеспеченность доступа к кислороду с учетом развернутых коек составляет 82,63%. Из них централизованные точки доступа кислорода — 1138 единиц, кислородные концентраторы — 1002 единицы.
Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что Николаевщина получит субвенцию в размере 37 миллионов гривен на медицинское оборудование и кислородные концентраторы.