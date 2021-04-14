Кабинет Министров Украины направит Николаевской области 19,8 миллионов гривен на покупку кислородных концентраторов.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он отметил, что Кабмин принял постановление, которым перераспределил средства. По его словам, к концу апреля Николаевщина сможет приобрести больше 400 кислородных концентраторов.

Виталий Ким добавил, что сейчас для обеспечения стационарной медицинской помощью пациентов с COVID-19 определено 18 специализированных госпиталей. Перепрофилировано 2590 коек. Общая обеспеченность доступа к кислороду с учетом развернутых коек составляет 82,63%. Из них централизованные точки доступа кислорода — 1138 единиц, кислородные концентраторы — 1002 единицы.

Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что Николаевщина получит субвенцию в размере 37 миллионов гривен на медицинское оборудование и кислородные концентраторы.