Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что Николаевщина получит субвенцию в размере 37 миллионов гривен на медицинское оборудование и кислородные концентраторы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской облгоадминистрации Виталий Ким.

Он отметил, что 2 апреля Николаевская ОГА обратилась в Кабмин с письмом о выделении дополнительных ассигнований из государственного бюджета в общей сумме 37,6 миллиона гривен.

«Эти средства предусмотрены для оплаты снабжения медицинских газов, установки дополнительных кислородных магистралей, приобретения кислородных концентраторов. И уже сегодня мне подтвердили, что наша область может рассчитывать на эту субвенцию. Я, думаю, не нужно много говорить, насколько это сейчас важно для Николаевской области и насколько это нам поможет», — отметил он.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах. Позже стало известно, что больных также размещают в столовых в медучреждениях города. Информацию о заполненности «ковидных» отделений также подтвердили мэр Николаева Александр Сенкевич и начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Поскольку в отделениях больниц Николаева, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, закончились места, больных из города размещают в фтизиопульмонологическом медицинском центре в селе Надбугское.