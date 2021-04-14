Экс-премьер Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк попросил Зеленского отнестись к решению проблемы российских войск на границах со всей возможной ответственностью — переговоры с Европой должны пройти без оплошностей.

Такое заявление премьер-министр Украины в 2014-2016 годах сделал в эфире телеканала Украина 24.

Политик отметил, что в последние месяцы Владимир Зеленский был вынужден выгнать из своей партии пророссийских агентов, которые извергали месседжи, выгодные Кремлю, и повернул вектор своего правительства обратно к Европе — больше «он не ищет понимания» в глазах Путина.

— Владимир Зеленский в последнее время полностью изменил свою риторику — это не тот Зеленский, который шел на выборы в 2019 году. И это не тот президент и его партия «Слуга Народа», которые рассказывали что у нас внешнее управление, это же депутаты «Слуги Народа» рассказывали о том, что нам не нужен МВФ. Это была предвыборная части программы Зеленского, о том, что мы обойдемся сами: Запад нам вообще не нужен, а с Путиным можно о чем-то договориться, то есть Украина и президент сейчас в силу российской агрессии, в силу понимания, что Россия не отступит от украинских границ, начали осознавать, что нужно возвращаться к адекватной, нормальной политике, — заключает Арсений Яценюк.

Он добавил, что время популизма пора оставить в прошлые и в темные времена Украина нуждается в опытном президенте, которым Владимир Зеленский вынужден стать.

— Время шуток, время хороших видео, время стадионов — оно завершилось. Сейчас началось время борьбы за независимость Украины, и время, когда президент Украины должен взять всю полноту ответственности за будущее Украины и за защиту каждого украинца. Я вообще удивлен, почему парламент, который имел два внеочередных заседания, рассматривал, что заблагорасудится. Это очень важные конечно вопросы: и реструктуризация валютных кредитов, и экономические, и социальные вопросы. Мне кажется, что парламент должен быть по требованию президента созван на внеочередное заседание и глава государства должен был обратиться к государству, к нации с признанием, что будет президент Украины делать для того, чтобы украинское государство удержало свой суверенитет, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Глава правительства в прошлом похвалил стремление президента войти в НАТО.

— По международной деятельности и вопрос, который вы задали о НАТО, я считаю, что они используют правильный, стандартный пакет. Обращение за поддержкой к нашим западным партнерам ... членству в НАТО сегодня вечером не бывать и завтра с утра тоже, но это длинный путь и очень хорошо, что президент, читая украинскую конституцию, понимает, что в ней зашито необходимость вступения в НАТО — это прямая конституционная норма. Для того, чтоб Украина стала членом НАТО не надо воопрошать Байдена — надо спрашивать министра обороны, премьер-министра, весь государственный аппарат и власть, — резюмирует политик.

Напомним, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что при отсутствии кредитов МВФ у власти нет другого механизма, кроме как дальше «пылесосить» деньги у людей через коммерческие банки и накапливать долги.