Российские спецслужбы провели кибератаку на Шведскую конфедерацию спорта.

Об этом сообщает Корреспондент.

В надзорном ведомстве утверждают, что российская разведка в период с декабря 2017 года по май 2018 года получила личную информацию шведских спортсменов, включая медицинские карты.

— Расследование показывает, что российская военная разведка ГРУ спланировала и серьезно нарушила конфиденциальность данных Шведской конфедерации спорта, — сказал шведский прокурор Матс Юнгквист.

По его мнению, эти нарушения были частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Американское антидопинговое агентство (USADA). Кампания также была направлена против Международной федерации футбола (FIFA).

В шведской прокуратуре пришли к мнению, что «необходимые предпосылки для возбуждения судебного разбирательства за рубежом или экстрадиции в Швецию отсутствуют».

В свою очередь, МИД Швеции вызвал посла России в связи с осуществленными кибератаками на Шведскую конфедерацию спорта. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства Анн Линде.

— Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных в отношении Федерации спорта Швеции, нарушающие существующие нормы. Посла России вызвали в МИД для объяснений, — написала она.

Напомним, французский филиал шведской компании IKEA обвинили в использовании сложной системы слежки за персоналом и теми, кто хочет получить работу.