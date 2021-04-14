В Николаевскую городскую больницу № 3 приобрели новое современное оборудование.
Об этом сообщается на сайте горсовета.
В больнице отметили, что за свой счет закупили четыре кардиографа, два видеоларингоскопа для отделения реанимации и анестезиологии, два автоклава для стерилизации медицинских изделий. Общая стоимость оборудования составляет 471 тысячу 900 грн.
Также в марте 2021 новое оборудование поступило для приемного отделения: за государственные средства был приобретен рентген, аппарат УЗИ и компьютерный томограф.
Напомним, глава облсовета, лидер «Слуги народа» на Николаевщине Анна Замазеева предложила руководителям медучреждений брать в аренду медицинское оборудование, чтобы не покупать его за бюджетные деньги. Таким образом, по ее мнению, можно сэкономить деньги областного бюджета.
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В Николаевскую городскую больницу № 3 приобрели новое современное оборудование.
Об этом сообщается на сайте горсовета.
В больнице отметили, что за свой счет закупили четыре кардиографа, два видеоларингоскопа для отделения реанимации и анестезиологии, два автоклава для стерилизации медицинских изделий. Общая стоимость оборудования составляет 471 тысячу 900 грн.
Также в марте 2021 новое оборудование поступило для приемного отделения: за государственные средства был приобретен рентген, аппарат УЗИ и компьютерный томограф.
Напомним, глава облсовета, лидер «Слуги народа» на Николаевщине Анна Замазеева предложила руководителям медучреждений брать в аренду медицинское оборудование, чтобы не покупать его за бюджетные деньги. Таким образом, по ее мнению, можно сэкономить деньги областного бюджета.