В Николаевскую городскую больницу № 3 приобрели новое современное оборудование.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

В больнице отметили, что за свой счет закупили четыре кардиографа, два видеоларингоскопа для отделения реанимации и анестезиологии, два автоклава для стерилизации медицинских изделий. Общая стоимость оборудования составляет 471 тысячу 900 грн.

Также в марте 2021 новое оборудование поступило для приемного отделения: за государственные средства был приобретен рентген, аппарат УЗИ и компьютерный томограф.

Напомним, глава облсовета, лидер «Слуги народа» на Николаевщине Анна Замазеева предложила руководителям медучреждений брать в аренду медицинское оборудование, чтобы не покупать его за бюджетные деньги. Таким образом, по ее мнению, можно сэкономить деньги областного бюджета.