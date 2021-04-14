Польша заявила о необходимости введения новых санкций против России из-за ее агрессивных действий против Украины. Это предложение поддерживают еще семь стран Евросоюза.

Об этом пишет Корреспондент.

По словам журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, санкции против России хотят ввести из-за подрыва территориальной целостности Украины.

– Польша настаивает на новых санкциях ЕС против России по подрыву территориальной целостности Украины. На сегодняшний день эту позицию поддерживают семь других стран-членов ЕС, – написал журналист.

Напомним, Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard из-за санкций западных стран. Так могут расширить меры в отношении РФ.

Также сообщалось, что российский рубль просел на фоне усиления геополитической напряженности, что связано с угрозой новых санкций США и стягиванием РФ войск на границу с Украиной.