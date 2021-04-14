Международная федерация журналистов потребовала немедленно отпустить из суда внештатного корреспондента Радио Свобода Владислава Есипенко, которого задержали по надуманным обвинениям в Крыму, после чего пытали током в надежде, что он оговорит себя и признается в несуществующем шпионаже.

Заявление опубликовано на сайте организации.

Журналисты отмечают, что Владислава Есипенко задержали за профессиональную деятельность по сфабрикованным обвинениям.

— Европейская и Международная федерации журналистов (EFJ-IFJ) призывают к его немедленному освобождению и снятию с него всех обвинений, — говорится в заявлении.

В организации отмечают, что пытки, примененные к Владиславу Есипенко, недопустимы и являются нарушением прав человека, а также признаком дикарства и варварства российской правоохранительной системы.

— Российские власти должны немедленно освободить журналиста Владислава Есипенко и снять с него все обвинения. Журналистика — это не преступление. Я хочу сказать Владиславу, что мы не подведем его, мы будем оказывать давление, пока он не будет освобожден, — поручился генеральный секретарь Международной федерации журналистов Рикардо Гутьеррес.

Ранее НикВести сообщали, что адвокат журналиста Владислава Есипенко Алексей Ладин раскрыл подробности речи его подзащитного на суде 6 апреля в Симферополе, в которой он рассказал, что к нему применяли пытки электрическим током, чтобы заставить оговорить себя и получить нужные для так называемого «следствия» показания.