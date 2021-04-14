Народный депутат Украины Александр Гайду считает успешным подписание договора с катарской компанией QTerminals, согласно которому концессионер инвестирует около 140 миллионов долларов в развитие порта «Ольвия» в течение следующих пяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

Как известно, договор был подписан 5 апреля в рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Катар.

В состав делегации вошли министры внутренних дел, энергетики и аграрной политики, ряд руководителей государственных институтов и учреждений, в том числе в области инфраструктуры и военно-технического сотрудничества, которые в ходе визита провели отдельные переговоры со своими партнерами.

В свою очередь, народный депутат отметил, что дальнейшее партнёрство между Украиной и Катаром может привлечь дополнительные инвестиции в развитие портовой отрасли, а также посодействует сотрудничеству с рядом других стран.

— Подписание договора в Катаре — это один из основных этапов в процедуре передачи порта в концессию, подтверждающий финансовую состоятельность концессионера предоставить весь размер заявленных инвестиций, а это почти $140 миллионов. Как мы знаем, ежегодно не менее 80 миллионов гривен будут вкладываться в развитие инфраструктуры Николаева. Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 миллиардов гривен инвестиций. Считаю, что это успешная сделка и привлекательный инструмент для модернизации и обновления объектов портовой инфраструктуры. Приятно, что такие крупные бизнес-игроки выходят на украинский рынок. Этот договор прямое подтверждение успешного сотрудничества между Украиной и Катаром. Думаю, все понимают, как это важно в такое непростое время, когда весь мир противостоит глобальной пандемии коронавируса. Надеюсь, что визит в Катар придаст дополнительный импульс дружественных отношений с другими странами, — заявил Александр Гайду.

Напомним, ранее народный депутат Украины Александр Гайду встретился с руководством ГП «Стивидорная компания «Ольвия» и Администрацией морского порта «Ольвия» и обсудил перспективы развития морской отрасли и принятие законопроекта о начислении части портовых сборов в местные бюджеты.