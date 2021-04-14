Высокопоставленные военные Пентагона просили Джозефа Байдена оставить американских военных в стране, пока местные силы безопасности не смогут противостоять амбициям и террору Талибана наравне, но крайний срок вывода установили все равно на 20-ю годовщину террористических атак самолетов.

Об этом сообщает New York Times.

Решение, которое, как ожидается, объявит Джозеф Байден в среду, 14 апреля, сохранит тысячи американских военнослужащих в стране сверх крайнего срока вывода 1 мая, который администрация экс-президента Дональда Трампа согласовала в прошлом году с Талибаном.

Высокопоставленный чиновник администрации Джозефа Байдена сказал, что президент пришел к выводу, что «подход, основанный на условиях», будет означать, что американские войска никогда не покинут страну.

Решение президента выведет все американские войска из Афганистана через 20 лет после того, как президент Джордж Буш отдал приказ об вводе войск в страну - источник терроризма после атак 11 сентября на Нью-Йорк и Пентагон с целью наказать Усаму бен Ладена и его сторонников из «Аль-Каиды», которые были укрыты в Афганистане хозяевами Талибаном.

По последним подчетам, за 20 лет боевых дейсвий около 2400 американских солдат погибли в Афганистане в конфликте, который обошелся бюджету США примерно в 2 триллиона долларов.

Напомним, администрация США планирует полностью вывести американский вооруженный контингент из Афганистана до 11 сентября, ровно через 20 лет с момента самой крупной террористической атаки на Америку, которая и стала причиной военного присутствия США в этой стране.