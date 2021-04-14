Славянский городской голова Вадим Лях выступил за временное введение на территории города военно-гражданской администрации назначение внеочередных местных выборов.

Об этом сообщает Укринформ.

— Учитывая систематическое невыполнение депутатами Славянского городского совета восьмого созыва требований Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Бюджетного кодекса, я принял решение обратиться к избирателям с инициативой досрочного прекращения полномочий Славянской городского совета как не решающего вопросы, отнесенные к его компетенции, - заявил Вадим Лях.

Он попросил рассмотреть вопрос о возможности временного введения на территории Славянской городской теробщины военно-гражданской администрации.

По словам Ляха, горсовет последние 5 месяцев постоянно саботирует работу городского головы. Этим саботажем, по его словам, занимаются депутаты трех фракций: «Наш край», «ОПЗЖ», «За мир и развитие».

— Проект бюджета выносили на рассмотрение постоянными комиссиями городского совета 14 раз, он рассматривался на двух пленарных заседаниях совета, но так и не был принят большинством от общего состава совета, - сказал он.

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