Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня. Кроме того, необходимо усилить эффективный контроль за его исполнением.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинской делегации в ТКГ.
— Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнена главное, базовое условие — не достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня, — говорится в заявлении.
Также Украина настаивает на том, что боевики должны обеспечить свободный а беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.
Кроме того, от оккупантов требуют предоставить беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, освободить удерживаемых, а также разблокировать работу КПВВ.
Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу 17 марта Украина предложила к Пасхе провести «гуманитарное разминирование» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня. Кроме того, необходимо усилить эффективный контроль за его исполнением.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинской делегации в ТКГ.
— Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнена главное, базовое условие — не достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня, — говорится в заявлении.
Также Украина настаивает на том, что боевики должны обеспечить свободный а беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.
Кроме того, от оккупантов требуют предоставить беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, освободить удерживаемых, а также разблокировать работу КПВВ.
Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу 17 марта Украина предложила к Пасхе провести «гуманитарное разминирование» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.