Президент США Джо Байден официально подтвердил, что начинает вывод войск из Афганистана.

Об этом он заявил во время свого видеообращения

— Пора положить конец самой продолжительной войне Америки. Пора американским войскам вернуться домой, — сказал Джо Байден.

Войска планируют вывести до 11 сентября — к 20-й годовщине терактов 2001 года.

По словам американского президента, вывод войск начнется 1 мая, в полной координации с союзниками и партнерами в США. Байден предупредил, что если талибы попытаются атаковать во время вывода войск, «мы будем защищать себя и наших партнеров всеми доступными средствами».

— Десять лет назад мы свершили правосудие над бен Ладеном, и с тех пор находились в Афганистане в течение 10 лет. Причины, почему мы остаемся в Афганистане, становятся все более непонятными, — считает президент США.

Как сообщалось, правительство Великобритании и руководство армии также намерено вывести из Афганистана большинство военных.