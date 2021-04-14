Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден в среду, 14 апреля, обсудили ситуацию на российско-украинской границе, отметив, что России следует свернуть наращивание военного присутствия.
Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Корреспондент.
— Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации, — сказал Штеффен Зайберт.
Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию в Афганистане и шаги по выводу военного контингента из этой страны, а также вопросы координации и взаимодействия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Как сообщалось, сегодня Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден в среду, 14 апреля, обсудили ситуацию на российско-украинской границе, отметив, что России следует свернуть наращивание военного присутствия.
Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Корреспондент.
— Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации, — сказал Штеффен Зайберт.
Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию в Афганистане и шаги по выводу военного контингента из этой страны, а также вопросы координации и взаимодействия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Как сообщалось, сегодня Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана.