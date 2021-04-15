Турция готовится представить России новые предложения по возобновлению полетов между двумя странами.
Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet.
Мехмет Нури Эрсой планирует в ближайшие дни посетить Москву для обсуждения этого вопроса с российскими властями.
— Мы стремимся (открыть туристический сезон, — прим.) в мае. Мы будем следить за развитием пандемии. На этой неделе мы начнем видеть последствия решения России ограничить полеты в Турцию. Дата отмены ограничений может быть перенесена вместе с уменьшением числа случаев коронавируса, — сказал Мехмет Нури Эрсой после заседания кабинета министров.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена признавать Крым частью России.
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Турция готовится представить России новые предложения по возобновлению полетов между двумя странами.
Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet.
Мехмет Нури Эрсой планирует в ближайшие дни посетить Москву для обсуждения этого вопроса с российскими властями.
— Мы стремимся (открыть туристический сезон, — прим.) в мае. Мы будем следить за развитием пандемии. На этой неделе мы начнем видеть последствия решения России ограничить полеты в Турцию. Дата отмены ограничений может быть перенесена вместе с уменьшением числа случаев коронавируса, — сказал Мехмет Нури Эрсой после заседания кабинета министров.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена признавать Крым частью России.