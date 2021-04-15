Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс не исключает, что Россия может прибегнуть к «ограниченному военному вторжению» в Украине.

На заседании спецкомитета по разведке Сената США он отметил, что концентрация войск РФ вдоль украинской границы вызывает обеспокоенность, передает «Голос Америки».

— Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США ... Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники, — подчеркнул Уильям Бернс.

Поэтому, сказал директор ЦРУ, американские разведывательные управления и должностные лица активно участвуют во встречах с союзниками.

— Мы делимся информацией и разделяем беспокойство ... Отчасти, это была цель звонка президента Байдена президенту Путину - заявить очень четко о серьезности нашего беспокойства, — сказал Уильям Бернс.

По словам Уильяма Бернса, будучи послом в России в 2005-2008 годах, он усвоил, что «нельзя недооценивать российское руководство». Глава ЦРУ добавил, что руководство США понимает серьезность ситуации.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине «грузинский сценарий» 2008 года. Таран не исключает, что россияне могут прибегнуть к провокациям, чтобы напасть на Украину.