США собираются объявить о новых санкциях против России из-за попытки вмешаться в выборы президента с помощью SolarWinds.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в новый санкционный список попадут десятки россиян, среди которых представители правительства и разведки. Также в список попадут юридические лица.

Отмечается, что о новых ограничениях будет объявлено в четверг, 15 апреля. Из Вашингтона также вышлют десять российских дипломатов.

Напомним, в марте правительство США обнародовало перечень санкций, введенных против физических и юридических лиц в России, причастных к преследованию оппозиционного лидера Алексея Навального, а также нарушение РФ конвенции, запрещающей химическое оружие.