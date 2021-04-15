США собираются объявить о новых санкциях против России из-за попытки вмешаться в выборы президента с помощью SolarWinds.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, в новый санкционный список попадут десятки россиян, среди которых представители правительства и разведки. Также в список попадут юридические лица.
Отмечается, что о новых ограничениях будет объявлено в четверг, 15 апреля. Из Вашингтона также вышлют десять российских дипломатов.
Напомним, в марте правительство США обнародовало перечень санкций, введенных против физических и юридических лиц в России, причастных к преследованию оппозиционного лидера Алексея Навального, а также нарушение РФ конвенции, запрещающей химическое оружие.
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США собираются объявить о новых санкциях против России из-за попытки вмешаться в выборы президента с помощью SolarWinds.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, в новый санкционный список попадут десятки россиян, среди которых представители правительства и разведки. Также в список попадут юридические лица.
Отмечается, что о новых ограничениях будет объявлено в четверг, 15 апреля. Из Вашингтона также вышлют десять российских дипломатов.
Напомним, в марте правительство США обнародовало перечень санкций, введенных против физических и юридических лиц в России, причастных к преследованию оппозиционного лидера Алексея Навального, а также нарушение РФ конвенции, запрещающей химическое оружие.