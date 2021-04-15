Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают накапливать и размещать военную технику с нарушением линии отвода на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники, которые были размещены на оккупированной территории с нарушением.

В частности, беспилотники ОБСЕ зафиксировали 11 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм и 12 прицепных гаубиц Д-30 «Жаба» калибра 122 мм возле Бугаевки. На полигоне вблизи Шимшиновки — одну противотанковую пушку «Рапира» калибра 100 мм.

Также было выявлено значительно количество вооружения и военной техники, которые находились за линией отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Так, на полигоне возле Бугаевки — 3 зенитно-ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10», 24 (Т-64 — 13 единиц, Т-72 — 11 ед.), а также 5 минометов калибра 120 мм «Сани». Вблизи Мирного выявлено 21 танк Т-64, 8 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» калибра 122-мм, 12 прицепных гаубиц Д-30 «Жаба», калибра 122 мм и 4 противотанковых орудия МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм. На полигоне возле Круглика — 23 танка (Т-64 — 21 ед., Т-72 — 2 ед.), а на полигоне вблизи Шимшиновки — 11 танков Т-72 и самоходная артиллерийская пушка калибра 120 мм «Нона-С» . Еще 20 танков неустановленного типа зафиксировано на полигоне возле Тернового.

Также практически на всех полигонах выявили боевые бронированные машины — всего 113 единиц.

Кроме этого Миссия ОБСЕ заявила о препятствовании работы со стороны боевиков. В частности, были зафиксированы факты глушения беспилотников Миссии над населенными пунктами Заиченко, Голубовка, Красный Лиман, Смелое, Новогригорьевка и Долгое. Также один раз ограничили свободу передвижения патруля ОБСЕ.

«Такими действиями вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать достигнутые Минские договоренности с целью дальнейшей дестабилизации ситуации безопасности вдоль всей линии разграничения», — заявили в штабе.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня. Кроме того, необходимо усилить эффективный контроль за его исполнением.