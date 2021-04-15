Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк надеется, что в ходе встречи Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона последний будет придерживаться позиции своего предшественника, Франсуа Олланда, в отношении России.

Об этом он упомянул в эфире программы «Итоги с Анной Валевской» на Еспресо.TV, пишут на сайте политсилы.

Арсений Яценюк отметил, что в Европе скоро состоится ряд выборов, в частности, в Германии и Франции. При этом он подчеркнул, что каждая страна в первую очередь будет рассматривать свои внутриполитические вопросы, а только потом внешнеполитические.

Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский вскоре встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

— Я бы хотел, чтобы президент Макрон на встрече с президентом Зеленским по крайней мере сделал такой жест, как сделал его предшественник Олланд, — заявил экс-премьер.

Когда Арсений Яценюк встречался с президентом Франсуа Олландом, он отказался продавать России вертолетоносцы «Мистраль», которые по факту должны были быть дислоцированы в Крыму.

— Главное, чтобы от Макрона не было жеста примирения или умиротворения агрессора Путина. Зная о больших культурных связях между Францией и Россией, чтобы эти культурные связи сейчас не сыграли очень злую шутку в наших двусторонних отношениях, — сказал лидер «Народного фронта».

По мнению Арсения Яценюка, если действующий президент Франции выступит с поддержкой Украины, как Джо Байден, это будет самым выигрышным сценарием.

— Думаю, лучший вариант, когда президент Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Зеленским четко заявит — так же, как и президент Байден, — что они безоговорочно поддерживают украинское государство. Что Франция, как одна из ключевых стран Европейского Союза, будет помогать Украине в поставках вооружений для украинской армии, потребует усиления санкций против РФ, если Россия снова пойдет в наступление на Украину. Что Франция не будет делать Украину виновной в невыполнении Россией Минских соглашений, а публично обвинит Россию в нарушении «Минска» и в агрессивной политике по отношению к Украине, — убежден Арсений Яценюк.

Ранее экс-премьер Украины попросил Владимира Зеленского отнестись к решению проблемы российских войск на границах со всей возможной ответственностью — переговоры с Европой должны пройти без оплошностей.