Украинские пограничники поучаствуют в учениях в Одесской области на границе с Молдовой, чтобы отработать практические элементы по охране государственной границы и не допустить провокаций со стороны российских войск, размещенных в Приднестровье.
Об этом передает Госпогранслужба.
Также, в ходе учений пограничники обратят особое внимание на вопросы прикрытия побережья моря и лимана, недопущение провокаций со стороны непризнанной республики, контролируемой Россией.
— Ситуация на украинском-молдавской границе и в пограничных остается контролируемой и стабильной, — гарантируют в Государственной пограничной службе Украины.
Напомним, в непризнанной республике ПНР (Приднестровье) заприметили колонну БТРов, бронемашины проезжали возле Тирасполя, с этого места до Украины меньше пятнадцати километров.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
Украинские пограничники поучаствуют в учениях в Одесской области на границе с Молдовой, чтобы отработать практические элементы по охране государственной границы и не допустить провокаций со стороны российских войск, размещенных в Приднестровье.
Об этом передает Госпогранслужба.
Также, в ходе учений пограничники обратят особое внимание на вопросы прикрытия побережья моря и лимана, недопущение провокаций со стороны непризнанной республики, контролируемой Россией.
— Ситуация на украинском-молдавской границе и в пограничных остается контролируемой и стабильной, — гарантируют в Государственной пограничной службе Украины.
Напомним, в непризнанной республике ПНР (Приднестровье) заприметили колонну БТРов, бронемашины проезжали возле Тирасполя, с этого места до Украины меньше пятнадцати километров.