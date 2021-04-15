Украинские пограничники поучаствуют в учениях в Одесской области на границе с Молдовой, чтобы отработать практические элементы по охране государственной границы и не допустить провокаций со стороны российских войск, размещенных в Приднестровье.

Об этом передает Госпогранслужба.

Также, в ходе учений пограничники обратят особое внимание на вопросы прикрытия побережья моря и лимана, недопущение провокаций со стороны непризнанной республики, контролируемой Россией.

— Ситуация на украинском-молдавской границе и в пограничных остается контролируемой и стабильной, — гарантируют в Государственной пограничной службе Украины.

Напомним, в непризнанной республике ПНР (Приднестровье) заприметили колонну БТРов, бронемашины проезжали возле Тирасполя, с этого места до Украины меньше пятнадцати километров.