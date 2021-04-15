Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что сейчас Украина способна добиться подписания Плана действий относительно членства в НАТО.

Об этом он заявил в программе «Итоги с Анной Валевской» на телеканале Еспресо.TV, сообщается на сайте партии «Народный фронт».

Отвечая на вопрос о возможности размещения на территории Украины баз НАТО для сдерживания российской агрессии, Арсений Яценюк отметил, что «нужно быть реалистом».

— Сейчас надо размещать военные базы украинских Вооруженных Сил, которые оснащены по самым высоким стандартам НАТО. Вот это — реально. А все остальное — это прожекты. Сейчас реально добиться подписания Плана действий относительно членства в НАТО. Добиться совместных учений. Сейчас реально добиться финансовой помощи от наших западных партнеров. Это реализм, прагматизм и адекватность, — подчеркнул он.

Арсений Яценюк добавил, что сейчас власть на международной арене «начала более или менее адекватно действовать».

— В принципе, те шаги, которые они осуществляют на международной арене, сейчас правильные. Но пока это шаги, которые больше имеют выразительный характер, а не действенный. Надо перейти к конкретным действиям, — сказал лидер партии «Народный фронт».

В его понимании, «конкретные действия» включают в себя план шагов для членства в НАТО, совместную поддержку всех стран-членов НАТО и Большой семерки против российской агрессии, поставки оружия для Украины, санкции против России и запрет «Северного потока».

Напомним, украинская армия намерена присоединиться к миссии НАТО в Ираке и операции в Средиземном море.