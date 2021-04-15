Депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга Народа» Наталья Горбенко считает, что на пополнение книгами библиотечного фонда города в этом году выделено недостаточно средств.

Такое мнение депутат высказала во время заседания комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития в пятницу, 9 апреля, передает пресс-служба политсилы.

В частности, Наталья Горбенко поинтересовалась у начальника управления культуры Николаевского городского совета Юрия Любарова, чем на закупку книг для библиотек города предусмотрено недостаточно средств.

— У меня такой вопрос. Ко мне неоднократно обращались представители библиотек Корабельного района, но я считаю, что эта проблема существует не только в Корабельном районе, но и во всем городе. У нас очень мало средств предусмотрено для пополнения библиотечного фонда. Сейчас я вижу ваш распределение и считаю, что эта проблема там совсем не решена. Понимаете, что библиотеки — это не то, что нужно забывать, — сказала Наталья Горбенко.

Начальник управления ответил, что в этом году средства в сумме 200 тысяч гривен предусмотрены на закупку книг только николаевских авторов.

— К сожалению, в конце прошлого года, когда было проведено тендеры — мы не закупили ни одной книжки по приобретению книжных фондов. В этом бюджете даже нет средств кроме на приобретение книг николаевских авторов. На эту программу у нас есть 200 тысяч гривен, но, к сожалению, других средств у нас нет и даже нет возможности перераспределить средства на это в нашем внутреннем бюджете, — отаетил он.

Наталья Горбенко отметила, что средства на закупку книг можно было предположить, просмотрев приоритетность направления средств: «Понятно. Я не согласна с ответом, так как считаю, что книги нам более нужны, чем, наверное, телевизор куда».