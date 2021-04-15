В бразильском штате Рорайма расследуют случаи возможного обмена вакцин против коронавируса на незаконно добытое золото.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Как отмечается, официальные представители коренного племени яномами в Амазонии обратились в полицию с просьбой расследовать случаи, когда, по их словам, медицинские работники выменивали вакцины против коронавируса, выделенные для прививки уязвимых групп населения, а также закупленные для племен бензин и электрогенератор на золото у старателей.

«Члены племени яномами давно жаловались, что разные вещи и вакцины, предназначенные для коренных групп населения Бразилии, передают старателям», — заявил представитель племени.

В министерстве здравоохранения Бразилии отметили, что начали расследование относительно этой информации.

По данным Worldometer, в мире подтверждены 138 902 653 случая заражения коронавирусом, в частности 2 987 189 летальных, выздоровели 111 681 585 человек.

В Бразилии количество инфицированных с начала пандемии превысило 13,6 миллиона человек, более 362 тысяч человек умерли.

Ранее Сенат Бразилии начал расследование действий президента Жаира Болсонару в условиях пандемии коронавируса. Ситуация в стране с заболеваемостью и смертностью продолжает ухудшаться, а система здравоохранения не справляется с нагрузкой.