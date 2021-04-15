Бывший глава правительства Швеции Карл Бильдт, а ныне колумнист Washington Post утверждает, что все страны, которые полагаются на верховенство права и безопасность Европы, должны помогать Украине, чтобы Россия не развязала на юге Украины новую войну.
Эти тезисы он высказал в колонке для WP.
Публицист отмечает, что Россия вновь пользуется своим излюбленным коньком раздора — пропагандой, выдвигая бредовые сообщения, рассчитаные на малограмотных людей, что Киев планирует этнические чистки на Донбассе, сравнивая это со Сребреницей.
— Затем несколько недель назад ведущий вечернего выпуска новостей Дмитрий Киселев говорил о «второй братоубийственной» войне, грядущей на Украине, имея в виду, что Россия не имеет ко всему этому никакого отношения, — замечает Карл Бильдт.
Политик в прошлом добавляет, что по самым скромным оценкам Россия стянула к границам демократической Украины десятки тысяч солдат.
— Очевидно, что эти войска не едут в отпуск, — резюмирует он.
Экс-премьер Швеции отмечает, что если Запад будет потворствовать бескрайним аппетитам агрессора, то он развяжет войну на всю Восточную Европу.
— Открытое вторжение в Украину (в рамках попытки контролировать юг Украины для обеспечения водоснабжения Крыма) стало бы началом крупномасштабной войны на равнинах Восточной Европы, — уверяет Карл Бильдт.
Колумнист приходит к выводу, что Запад должен помочь Украине и усилить давление на Россию по всем возможным фронтам: политическом, экономическом и дипломатическом.
— Запад должен выступить единым фронтом. Россия может столкнуться с серьезными проблемами, например, если ее исключат из международной финансовой системы в качестве ответной меры. Если бы это произошло, даже Китай не смог бы спасти российскую экономику, — подытоживает политик.
Напомним, расположение на Херсонщине, в районе Новой Каховки, бригады американских вооруженных сил заставит Генштаб РФ пересмотреть свои планы по вторжению в украинские земли с оккупированного Крыма.
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Бывший глава правительства Швеции Карл Бильдт, а ныне колумнист Washington Post утверждает, что все страны, которые полагаются на верховенство права и безопасность Европы, должны помогать Украине, чтобы Россия не развязала на юге Украины новую войну.
Эти тезисы он высказал в колонке для WP.
Публицист отмечает, что Россия вновь пользуется своим излюбленным коньком раздора — пропагандой, выдвигая бредовые сообщения, рассчитаные на малограмотных людей, что Киев планирует этнические чистки на Донбассе, сравнивая это со Сребреницей.
— Затем несколько недель назад ведущий вечернего выпуска новостей Дмитрий Киселев говорил о «второй братоубийственной» войне, грядущей на Украине, имея в виду, что Россия не имеет ко всему этому никакого отношения, — замечает Карл Бильдт.
Политик в прошлом добавляет, что по самым скромным оценкам Россия стянула к границам демократической Украины десятки тысяч солдат.
— Очевидно, что эти войска не едут в отпуск, — резюмирует он.
Экс-премьер Швеции отмечает, что если Запад будет потворствовать бескрайним аппетитам агрессора, то он развяжет войну на всю Восточную Европу.
— Открытое вторжение в Украину (в рамках попытки контролировать юг Украины для обеспечения водоснабжения Крыма) стало бы началом крупномасштабной войны на равнинах Восточной Европы, — уверяет Карл Бильдт.
Колумнист приходит к выводу, что Запад должен помочь Украине и усилить давление на Россию по всем возможным фронтам: политическом, экономическом и дипломатическом.
— Запад должен выступить единым фронтом. Россия может столкнуться с серьезными проблемами, например, если ее исключат из международной финансовой системы в качестве ответной меры. Если бы это произошло, даже Китай не смог бы спасти российскую экономику, — подытоживает политик.
Напомним, расположение на Херсонщине, в районе Новой Каховки, бригады американских вооруженных сил заставит Генштаб РФ пересмотреть свои планы по вторжению в украинские земли с оккупированного Крыма.