Арсений Яценюк подчеркнул, что основная цель России и персонально Владимира Путина, а именно — захват Украины, неизменна с момента его получения должности президента.

Об этом он заявил в программе «Итоги с Анной Валевской» на телеканале Еспресо.TV, пишут на сайте политсилы «Народный фронт».

— Наши западные партнеры не уделили внимания тому, что Украина стучит в двери НАТО для того, чтобы получить План действий по членству, так же, как Грузия и Молдова. А в этот момент Путин заехал танками к тем, кто стучался в двери Альянса, — сказал Арсений Яценюк.

Бывший премьер-министр Украины уверен, что основная цель Владимира Путина существует с тех пор, как он стал президентом РФ, или «еще даже с того момента, когда Путин работал в КГБ СССР».

— Он лично не видит Украину как независимое государство. Он видит Украину исключительно как часть своей советской империи, где он хочет себя видеть императором, где-то между Богом и Папой Римским. Он нацелен на то, чтобы уничтожить украинское государство, — считает Арсений Яценюк.

Лидер «Народного фронта» акцентирует: действия российского президента «являются ярким свидетельством того, что слова Владимира Путина на Мюнхенском форуме о том, что самая большая трагедия — это падение Советского Союза, подкреплены действиями.

— Когда Путин выступал в Мюнхене, все думали, что это просто у него фигура речи, он или пошутил, или это просто ему спичрайтеры написали. И наши западные партнеры не уделили внимание тому, что Путин — это диктатор, который хочет восстановления сфер влияния бывшего Советского Союза, — сказал экс-премьер.

Он добавил, что «в двери НАТО стучит» не только Украина, но и Грузия с Молдовой, и «пора открыть эти двери». Владимир Путин осуществил военную агрессию против Грузии и Украины, а также продолжает держать Молдову частично под своим контролем из-за наличия в Приднестровье российских войск.

— То есть, глобальная идея Путина неизменна — захват Украины. Это стратегически. Тактически, как мне хочется верить, Путин сейчас бряцает оружием для того, чтобы мир снова на него обратил внимание, и для того, чтобы что-то выторговать, — заключил Арсений Яценюк.

Напомним, Лидер партии «Народный фронт» надеется, что в ходе встречи Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона последний будет придерживаться позиции своего предшественника, Франсуа Олланда, в отношении России.