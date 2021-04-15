Совет судей Украины не нашел оснований для расформирования Окружного административного суда Киева, намекнув, что указ президента ставит под сомнение независимость судопроизводства и нарушает европейские стандарты, чем ставит под угрозу существование судебной ветви власти.

Обращение опубликовано на официальном сайте Совета судей Украины.

Следовательно, члены Совета приняли обращение к Президенту Украины и народных депутатов Украины.

— Совет судей считает, что внесению на рассмотрение парламента законопроектов, предусматривающих ликвидацию (реорганизацию) суда (-ов) должно предшествовать их широкое обсуждение, в частности профессиональными судьями. Рассмотрение законопроектов в Верховной Раде должно происходить с учетом позиции судейского корпуса по ключевым вопросам. Только при таких условиях возможно принятие законов, которые будут отвечать общегражданским и общегосударственным интересам , — говорится в обращении.

Также в Совете судей отметили, что пока не осуществляется изменение системы судоустройства или административно-территориального устройства, которые предусматривают ликвидацию Окружного административного суда города Киева: «Ликвидация любого суда таким образом является посягательством на Конституцию Украины и приведет не только к коллапсу и краху судебной ветви власти, но и к краху Украины как правового государства».

В случае законопроекта Владимира Зеленского речь не идет не об одном из этих условий, что нарушает Конституцию страны.

В письме также сообщают о том, что передача дел из одного суда в другой приведет к тому, что рассмотрение дел начнется сначала, в силу положений части 14 статьи 31 Кодекса административного судопроизводства Украины, а следовательно, истцы будут годами ждать свое законное и обоснованное решение суда, а затем показатель доступности к правосудию в аспекте административного судопроизводства будет существенно ухудшен не только на территории города Киева, а и на территории Киевской области.

Авторы обращения заключили, что сейчас отсутствуют правовые основания для внесения и, соответственно, принятия предложенных Президентом Украины проектов закона о ликвидиации ОАСК.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О ликвидации Окружного административного суда города Киева». Законопроект внесен как неотложный.